فريدة الشوباشي: صلاح أبو سيف غيَّر نهاية فيلم "بداية ونهاية" بسببي

قالت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية، إن الفنان عمر الشريف كان دمه خفيف جداً، والفنان صلاح أبو سيف كان صديقا مقربا جدا لها، لافتة إلى أنها كانت دائما تقول للفنان صلاح أبو سيف ويوسف شاهين هو أنا فأر التجارب بتاعكم.

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها على فضائية صدى البلد، أن صلاح أبو سيف غير نهاية فيلم "بداية ونهاية" بسببي وقال هذا الكلام مرة في الأهرام الدولي.

وتابعت، أنها تقربت منهم جدا، ومن نجيب محفوظ، ويوسف إدريس في الأدب، وأنها كانت لها قصة بعنوان "رسالة إلى إينشتاين" بعدما قرأها قال لها "ازاي مش أنا اللي كاتب القصة دي قولتله خدها واديني بقية قصصك".

واستكملت، أن نجيب محفوظ، كان لها قصة بعنوان "هدية بابا نويل" بعدما قرأتها في الندوة الخاصة به عيط، وأن هيكل كتب لها عبارة غزل وأنه من المعروف عنه أنه لا يكتب مقدمة لأحد.