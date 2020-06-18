وكيل البرلمان: مجلس النواب أثبت أنه وطني من الطراز الأول

قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب، بذلوا جهد تاريخي وأنجزوا في فترة وجيزة، قوانين الإصلاح السياسي، والقوانين المكملة للتعديلات الدستورية التي تمت، وكان سيجب الانتهاء منها لحياة نيابية حقيقية.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك غرفتين، إحداهما لمجلس الشيوخ والأخرى لمجلس النواب، وأيضا كان هناك تحدي كبير في الانتهاء في المواعيد المقررة، مؤكدا على أن المجلس خلال الفترة الماضية، أثبت أنه مجلس وطني من الطراز الأول.

وتابع الشريف، أن مصر تصمد بشكل قوي أمام التيارات الخارجية، والهجمات الغادرة، والشعب المصري أثبت وسوف يثبت مع الزمن، أنه أصيل وصاحب حضارة، موجها الشكر للقوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض، الذي يعطي دروس في التصدي للأزمة.

وأكد الشريف، أن مصر لديها قيادة وطنية سياسية هدية من السماء لهذا الشعب العظيم، وهي قيادة وطنية عالية، ودائما وأبدا تتحدث عن التنمية والبناء، وشعب مصر قوي بإرادته ووحدته وقيادته.

واستكمل الشريف، أنه منذ حوالي شهرين زار الكونجرس الأمريكي ومسؤلة ملف الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية والجميع أجمع على حق مصر في الدفاع عن حقها، مشددا على أن مصر لم تكن بلد عدوان ولكن تدافع عن حقها.

وأكد الشريف على أن ثورة 30 يونيو ثورة لم تضاهيها ثورة في الدنيا، بعد إتجاه العيون لمصر بعد المشروعات القومية الكبيرة التي وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.