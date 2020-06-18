المؤبد لقاتل فتاة تركية بعد اغتصابها في جامعة أنقرة

في ظل سيادة الأفعال الإجرامية في تركيا وغياب الأمن، شهدت جامعة أنقرة مؤخرًا، حادثة مؤسفة، حيث تعرضت الفتاة شعلة تشات، للاغتصاب على يد صديقها تشتاي إكسو، ثم القتل، وهو الحادث الذي لاقى تفاعلا كبيرا وغصبا ومطالبة بتوقيع أقصى الأحكام على المتهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأمس الأربعاء، بالفعل، صدر حكم بالسجن المؤبد ضد القاتل، ووفقاً لما نشرته صحيفة "جمهورييت" التركيسة، فإن القاتل تشتاي إكسو وصديقه الذي ساعده في الجريمة صانيك برك، مثلا أمام القضاء، وتم الحكم على الأول بالمؤبد، وبالسجن لمدة 18 سنة و9 أشهر بتهمة القتل عمد والاعتداء الجنسي وسلب المراة حريتها، والحكم على الثاني بالسجن 12 عاماً و6 أشهر بتهمة المسِاعدة في القتل.

ولاقى خبر الحكم على مرتكبي الجريمة فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين أصدقاء شعلة وأقاربها، معلقين:"لقد اتخذت العدالة مجراها أخيرا".