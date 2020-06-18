دبي تقرر استئناف العمل لمجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والترفيهية

قررت امارة دبي، أمس الأربعاء، استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية اعتبارا من، اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن القرار الجديد شمل استئناف عمل المكتبات العامة والمتاحف الخاصة وصالات الفنون والخدمات المنزلية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الإعاقة وخدمات التجميل المنزلي.

وشمل القرار استئناف القطاع الصحي الخاص للعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة والتي يستغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وتضمن القرار استئناف أنشطة التخييم وأحواض السباحة وإعادة فتح قاعات العرض السينمائي ثلاثية ورباعية الأبعاد وفتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المعلنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وشمل القرار السماح لكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن ال 60 عاما وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة بزيارة المراكز التجارية ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن باقي الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين وتجنب الأماكن المزدحمة.

وقالت اللجنة العليا لادارة الازمات والكوارث في دبي، ان القرار يأتي في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والخدمية مع عدم التفريط أو التهاون في التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير التي من شأنها ضمان أعلى مستويات الحماية لأفراد المجتمع سواء العاملين في تلك الجهات أو زوارها من جمهور المستفيدين.

وشددت اللجنة على أهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية مؤكدة أن استئناف تلك الأنشطة جاء لتلبية احتياجات المجتمع والتخفيف من الضغوط التي شهدتها الفترة السابقة نتيجة الحرص على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت اللجنة، ان الإجراءات والتدابير لمواجهة الجائحة "ربما بدت في بعض الأحيان صعبة إلا أن الهدف منها كان حماية جميع أفراد المجتمع ومحاصرة هذا الوباء بصورة كاملة وعدم السماح بتفشيه وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم".

وحذرت اللجنة العليا، من أن التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية من شأنه "تقويض جميع الجهود المبذولة على كافة المستويات المحلية والاتحادية وهو ما لن يتم السماح به على الإطلاق".

وأكدت على استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت ومقار الأعمال والمكاتب والمراكز التجارية والمنافذ الخدمية المختلفة في دبي ومخالفة كل من لا يلتزم بإجراءات الصحة الوقائية المنصوص عليها.