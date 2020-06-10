"فلاي دبي" تضيف مصر إلى رحلات العودة

أضافت شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، مصر كوجهة جديدة إلى رحلات العودة التي تسيرها لإرجاع المقيمين والسياح الأجانب إلى بلادهم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأظهر الموقع الإلكتروني للناقلة، اليوم، أن باب الحجوزات أصبح متاحا للمقيمين والزوار إلى 12 دولة وهي: مصر "القاهرة والإسكندرية"، باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنجلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، وقرجيزستان.

ويحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول حجز رحلة عودة إلى الوطن.

وأكدت الناقلة الإماراتية، أنها تعمل على مدار الساعة، لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان، في ضوء قيود السفر التي تفرضها مختلف دول المنطقة.