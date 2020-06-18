‎عاجل.. المصريون العائدون يشكرون الرئيس السيسي والسلطات المصرية والليبية

وجه المصريون العائدون من ليبيا الشكر للرئيس السيسي والسلطات المصرية والليبية فور عودتهم إلى أرض الوطن، مساء الأربعاء.

وأعرب أحد المحتجزين في ليبيا والعائدين بسلامة لأرض الوطن، بهجت مهدي، عن سعادته البالغة بالعودة سريعًا إلى أرض الوطن، موضحًا أنه لم يتوقع العودة إلى مصر بهذه السرعة، والشكر والفضل يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمخابرات المصرية.

فيما قال آخر، خلال لقطات عرضها الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أنه سعيد للغاية، ولم يكن يتخيل أن نعود بهذه السرعة، "أنا مبسوط جدا، ومكنتش متخيل أننا نرجع بالسرعة دي، مكنتش متفاءل أني هشوف مصر تاني، الفضل والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وربنا يحفظك يارب، وهتفوا الجميع تحيا مصر، تحيا مصر".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج، المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.