محافظ مطروح يكشف تفاصيل رحلة المصريين العائدين من ليبيا إلى منفذ السلوم

وصل منذ قليل، إلى منفذ السلوم البري المصريين المحتجزين في ليبيا، وذلك بعد تدخل الأجهزة الأمنية وكان في استقبالهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال اللواء خالد شعيب إن الصقور المصرية بذلت جهودا كبيرة في إعادة المصريين، بالتعاون مع حكومة الوفاق الليبية والتى تمكنت من ضبط الميليشيات التى كانت تحتجزهم.

وأضاف أن المصريين العائدين 23 فردا من محافظة بني سويف، وهم في حوزة الأجهزة المصرية، وأعادوهم من مسافة 1000 كيلو من ليبيا بتأمين من داخل ليبيا، من مدينة ترهونة الليبية ونقلهم منها إلى مدينة إجدابيا وأقاموا ليلة في ليبيا واستأنفوا صباح الأربعاء العودة والسفر تجاه الحدود المصرية، ومنها إلى مدينة طبرق الليبية ومنها إلى مدينة مساعد ومنها إلى منفذ السلوم البري.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مع الأجهزة لحظة بلحظة من إعادتهم وحتى خلال مبيتهم فى ليبيا ليلة فى منطقة "بن جواد" وحتى وصلوهم واستقبالهم بخير.