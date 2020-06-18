محافظ مطروح: الأجهزة المعنية لم تغمض جفونها حتى عودة المحتجزين سالمين

تحدث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن كواليس عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، عبر منفذ السلوم، مؤكدا أنه بفضل الله، منذ ظهور الفيديو وتداوله بكثرة على مواقع التواصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته لكل الأجهزة المعنية، بحل هذه الأزمة، وفك أسر وتحرير هؤلاء المصريين، موضحًا أن كل الأجهزة المعنية، تكاتفت وواصلوا الليل بالنهار في العمل، ولم تغمض لهم جفون.

وأضاف "شعيب"، خلال تصريحاته لـ "التلفزيون المصري"، أن الأجهزة المعنية في مصر، قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبي، وكذلك الجيش الوطني الليبي، حتى وصول المحتجزين المصريين لمنافذ السلوم بسلام وأمان، مؤكدًا أن رحلتهم كانت مؤمنه بالكامل، منذ تحركهم من ترهونة غرب ليبيا، حتى وصولهم إلى منطقة ابن جواد.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المصريين عندما وصلوا إلى ابن جواد، وهي على مسافة 900 كيلو متر من ترهونة، ظلوا يومًا في هذه المنطقة، ثم استأنفوا حركتهم حتى تم استقبالهم في منافذ السلوم، موجهًا حديثة للمحتجزين العائدين:" حمد لله على السلامة، بلدنا أولى بيهم، إن شاء الله تشتغلوا وتبنوا البلد، والشغل مفتوح عندنا".

وتابع: "الشباب هيكونوا في بلادهم أفضل بكثير، وأهلا بيهم في أرض الوطن، وبقول لأسرهم حمد لله على سلامة ولادكم، ونهنئ الشعب المصري على سلامة وصول أبنائنا".