بعد تراجع مستخدميها.. منصة "زووم" تطلق تحديث جديد لمنصتها اكثر أمانا

وعدت منصة (زووم) Zoom، مستخدميها بتوفير تقنية التشفير (طرف إلى طرف)، لجميع المستخدمين دون استثناء، وذلك بعد الحديث عن توفير التقنية للمشتركين بالخدمة المدفوعة فقط.

وقالت زووم، التي شهدت نموًا هائلًا مع اضطرار الناس في جميع أنحاء العالم إلى العمل والدراسة من المنزل، بسبب فيروس كورونا، جائحة إنها ستطلق نسخة تجريبية من الخدمة المشفرة خلال في يوليو المقبل، وذلك بعد أن تم منعها في العديد من الجهات، بعد اكتشاف بعض المشكلات المتعلقة بأمان والخصوصية.

وأكدت على تشديد الميزات الأمنية التي تحمي المستخدمين، وقال مسؤول في الشركة نهاية شهر في مايو الماضي: إنها تخطط لتعزيز تشفير مكالمات الفيديو، التي يستضيفها العملاء والمؤسسات، مثل المدارس، لكن ليس لأصحاب الحسابات المجانية.

وأوضحت أنها قد لا تتمكن من تمكين التشفير الشامل لمستخدمي النسخ المجانية، خوفًا من إمكانية استخدام التطبيق في نشاط غير قانوني، فالتشفير القوي سيُصعِّب مهمة جهات إنفاذ القانون في الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمكالمات المجانية.