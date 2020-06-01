بتقنية زووم.. انطلاق مؤتمر تعديل المسار من أجل رياضة آمنة غدا

يبدأ المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية، فعالياته غدا تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم"، وينظمه عبر تقنية زووم على مدى 3 أيام، الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بالتعاون مع الاتحادين العربي والأفريقي للثقافة الرياضية.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، كما ينطلق المؤتمر بدعم ومشاركة وزارة الشباب والرياضة المصرية، إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، اتحاد اللجان الأولمبية العربية، اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية اتحاد الاتحادات النوعية المصرية الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية .

وأكد الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، أنّ 4 آلاف باحث ومهتم من 18 دولة عربية سجلوا في المؤتمر.

وأضاف محمود أنّ المؤتمر يتضمن 6 جلسات على مدار يومين، لمناقشة ما يتعلق بالعودة الآمنة للممارسة الرياضية، وما تتطلب أن تكون الجلسة الافتتاحية في الثانية عشرة ظهر الغد لمناقشة السياسات والإجراءات الآمنة لعودة الرياضة، ويتحدث فيها راعي المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، والشيخ سعود العبد العزيز أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والوزير المفوض عبدالمنعم الشاعري مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر بكلمة الدكتور أشرف صبحي وبعدها تعلن التوصيات.