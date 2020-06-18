وفاة اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل، اليوتيوبر سناء عبدالحميد الشهيرة بـ"ماما سناء"، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أعلن ابنها على صفحتها عبر فيسبوك.

وقال ابنها: "إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".

كانت سناء عبدالحميد، والملقبة بماما سناء، يوتيوبر، كشفت قصة حياتها خلال استضافتها مؤخرا في برنامج الحياة اليوم قالت إنها وفي بداية وصول السوشيال ميديا إلى المنازل المصرية كان نجلها الأكبر يقوم بعرض عدد من فيديوهات برنامج "تيك توك" لها، وهو ما أثار اندهاشها: "كنت بقوله يالا يا حمو نضحكوا مع بعض، وبدأ يصورني وأنا مش واخدة بالي، ولما كان بيفرجني عليها كنت بلاقي التعليقات حلوة".

وأضافت "ماما سناء"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه ومع نشر أول فيديو لها مع ابنها انهالت التعليقات عبر صفحة ابنها الرسمية، وهو ما أسعدها، حتى قررت مشاركته في العديد من الفيديوهات التي يقوم بتصويرها: "بقيت صديقة البيت المصري، والكل بيتابعني وفرحانين ومحدش متضايق"، موضحة أن استمرارها في تلك الفيديوهات يأتي بسبب سعادة عدد كبير من المتابعين: "لقيت التعليقات حلوة، فبنضحك ونفرح كل البيوت، وأن حمو يتعلم يبقى حنين عليا بالدنيا بحالها".

وأكدت أنها قد رزقت بابنها الأول "شادي" بعد 5 سنوات من الزواج، وتبعه "محمد" بعد 10 سنوات من الزواج، مشيرة إلى أن أرباح الفيديوهات التي يتحصل عليها ابنها من نشره لها يتم تحصيلها بينهم مناصفة: "كل حاجة فيفتي فيفتي، وميقدرش يعمل غير كده".

وقال محمد شاكر، يوتيوبر نجل ماما سناء، إن أولى الفيديوهات التي كانت السبب في شهرته واستكماله لذلك الإطار هو فيديو له مع والدته "3 كبايات وتحتيها الـ100 جنيه": "الفيديو ده عمل معايا بوم، ووصل عدد مشاهداته لـ90 مليون مشاهدة".

وأضاف أنه لم يكن ينوي صنع مثل تلك الفيديوهات، لكن ومع انتشار الفيديوهات له مع والدته سعى للتصوير معها: "أمي لما كانت بتقعد معايا كانت بتقولي صور معايا علشان لو مت تفتكرني، قولت بدل ما أصور صور عادية خليها فيديو"، موضحا أنه يخصص يوميا ساعة للجلوس مع والدته وطلبها منه التصوير معه دفعه إلى تصوير مثل تلك الفيديوهات: "نزلت تاني وتالت ورابع، ومع أول تحدي نزلته لقيت ناس كتير معجبة بالفيديوهات دي".