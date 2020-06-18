5.4% انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مارس 2020  

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الخميس الموافق 18 / 6 / 2020 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2020.

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 108.8خلال شهر مارس 2020 (أولـي) مقابل 115.0 خلال شهر فبراير 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.4٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 203.91 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 183.01 بارتفاع قدره 11.4٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب للاستعداد لشهر رمضان.

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 179.73 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 158.21 بارتفــاع قدره 13.6% وذلك بسبب ارتفاع الطلب لدخول موسم الصيف. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنسوجات 69.72 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 82.16 بنسبة انخفاض قدرها 15.1 % نظرا لانخفاض عدد ساعات العمل والعمالة نتيجة لازمة الكورونا.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 80.96 خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020 حيث بلغ 89.15 بانخفاض قدره 9.2 ٪ وذلك بسبب توقف خطوط الإنتاج وانخفاض عدد العمالة .