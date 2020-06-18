ترامب يوقع مرسوما لفرض عقوبات على قمع مسلمي الإيجور بالصين

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تشريعا يدعو لفرض عقوبات تتعلق بقمع المسلمين الإيجور بالصين، في الوقت الذي أشارت فيه مقتطفات من كتاب ألفه مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، إلى أنّه أقر احتجازهم الجماعي.

ومشروع القانون الذي أقره الكونجرس باعتراض عضو واحد فقط، يهدف لتوجيه رسالة قوية للصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، من خلال إصدار عقوبات على المسؤولين عن قمع هذه الأقلية المسلمة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من مليون مسلم محتجزون في معسكرات بمنطقة شينيجانح. وسبق واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولين الصينيين بتعذيب المسلمين وإساءة معاملتهم "ومحاولة محو ثقافتهم ودينهم".

وتنفي الصين إساءة معاملة المسلمين وتقول إنّ المعسكرات توفر تدريبا مهنيا.

وقدمت إحدى الجماعات الرئيسية في الخارج، وهي مؤتمر الإيجور العالمي، الشكر لترامب لتوقيع القانون قائلة إنّها خطوة "تعطي أملا لشعب الإيجور البائس".

وجاء توقيع مشروع القانون في الوقت الذي عقد فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أول اجتماع مباشر منذ العام الماضي مع يانج جي تشي، أكبر دبلوماسي صيني.