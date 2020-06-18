مستشار وزيرة الصحة: فاعلية "ديكسامثازون" لمرضى كورونا في مصر "هايلة"

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا المستجد تكمن مشكلته في أن التفاعلات المناعية للجسم هي التي تؤدي لآثار خطيرة في بعض الحالات، موضحة أن دواء "ديكسامثازون" ليس مضادا للفيروسات لكنه يخفض الأعراض نسبيا ويقلل المضاعفات وبالتالي الوفيات.

وأضافت "عاصم"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنه من أول نسخة من البروتوكول المصري كانت تتضمن دواء "ديكسامثازون"، موضحة أن الدواء ليس جديدا وكان يُستخدم في علاج بعض الأمراض قبل ذلك، مشيرة إلى أن مدى فاعلية الدواء تتوقف على عاملين هما المضاعفات ونسب الوفاة.

وأوضحت أنه تم تحليل نتائج من تناولوا "ديكسامثازون" خاصة والبروتوكول المصري عامة بما فيها الهيدروكسي كلوركين، الفترة الماضية وكانت النتائج مقارنة بالعالم "هايلة"، حيث معدل الوفيات في "جروب" معين تكاد تكون صفرا، لافتة أن نجاح البروتوكول المصري لا يتوقف بسبب نجاح دواء محدد ولكن مجموعة الأدوية في البروتوكول بشكل كامل، موضحة أن من يشفى من كورونا يشفى بشكل كامل، ويكون مناعة في فترات معينة لكن لا يمكن الجذم.

وأكدت أن الوفيات جراء فيروس كورونا يرجع إلى حالة المريض قبل إصابته بالفيروس، موضحة أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر أو أمراض القلب أو أمراض خاصة بالجهاز التنفسي أكبر عرضة للوفاة بكورونا 4 أو 5 مرات ممن لا يعانون من أمراض مزمنة.