مستشار وزيرة الصحة: العالم يجري 11 تجربة للوصول للقاح لكورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنّ منظمة الصحة العالمية أكدت أنّه لا يوجد حتى الآن مصل أو عقار فعال بنسبة عالية في الوقاية أو علاج فيروس كورونا، لافتة إلى أنّ العالم ما يزال في مرحلة بحثية سواء في الوقاية أو العلاج، وأنّ الوقاية والعلاج خطان يسيران بشكل متوازن، لكن الشق العلاجي أي الدواء دائما ما يكون أسرع من الوقائي أي المصل.

وأضافت "عاصم"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنّ اللقاح سيوفر نوع من المناعة الإيجابية ويرفع قدرة الإنسان لإنتاج أجسام مضادة بنفسه، والتي يتم استبدالها حاليا بالبلازما، لافتة إلى أنّ العالم يجري العديد من التجارب سواء في المراحل المعملية أو ما قبل الإكلينيكية وتتكون من 4 مراحل، وهناك بعض التجارب التي تمت على بشر.

وأوضح أنّ دول العالم تجري 11 تجربة على اللقاحات في نطاق المرحلتين الأولى والثانية وهما السلامة والأمان، أما تجربة لقاح جامعة أوكسفورد فهي بين المرحلتين الثانية والثالثة في التجارب الإكلينيكية، لافتة إلى أنّ المرحلة الثالثة هي الفاعلية، ومن المتوقع خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين ظهور نتائجه.