أثناء توزيعه على عملائه.. ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش بالخانكة

ألقت مباحث مركز الخانكة، القبض على عاطل أثناء قيامه بتوزيع مخدر الحشيش على عملاءه بمنطقة سرياقوس ليلا حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة مقطعه قدرت بنحو كيلو حشيش وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إخطارا من المقدم أحمد كمال، رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد بضبط المدعو "س.م.س" 32 سنة عاطل أثناء قيامه بتوزيع المخدرات على عملاءه ليلا وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش قدرت بنحو 1 كيلو جرام ومبلغ مالي 18 ألف جنيه.

كما تم ضبط عاطلان هما "ا.ج.ع" 30 سنة وشهرته "المصري" و"ا.م.ح" 28 سنة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 70 جراما ومبلغ مالي 800 جنيه وسلاح أبيض "مطواة" وميزان حساس.

وفى السياق ذاته نجحت مباحث المخدرات خلال حملة أمنية في ضبط 3 تشكيلات أخرى لترويج المخدرات حيث تمكن المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص من ضبط عصابة "البوب" لترويج الهيروين وألقى القبض على كل من "ا.م.م" 32 سنة وشهرته "البوب" و"ا.م.ع" 24 سنة وبحوزتهما 150 جرام هيروين ومبلغ مالي.

وتمكن المقدم أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شبين من القبض على عصابة "دحروج" لترويج المخدرات بمنطقة الجعافرة وألقى القبض على كل من "ع.ك.ف" 23 سنة و"ف.س.ح" 28 سنة وشهرته "دحروج" و"م.ه.ق" 23 سنة وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش وكمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام ومبلغ مالي 420 جنيه وميزان حساس.

فيما تمكن المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، من ضبط كل من "م.ح.ع" 21 سنة و"ع.ع.ا" 59 سنة وبحوزتهم بندقية خرطوش وكمية من الهيروين والحشيش ومبلغ مالي، تمكن المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب من ضبط المدعو "ج.م.ح" 39 عاما، عاطل وبحوزته بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات وكمية من الحشيش تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالي.