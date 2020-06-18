رئيس الوزراء: ملتزمون بالتصدي للفقر وبناء الإنسان المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بالتصدي للفقر وبناء الإنسان المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال اجتماع عقده مع وزيرة التضامن لمتابعة جهود تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر البرامج الداعمة لـ"الأكثر احتياجاً"، اليوم، أن سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة.

وأوضح أن الدعم يكون إما بصورة دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتامين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعي العام.