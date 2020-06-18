أستراليا تتفاوض مع لندن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة

أطلقت كل من المملكة المتحدة وأستراليا اليوم مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وستشمل الاتفاقية التي يعتقد أنه سيتم إبرامها قبل نهاية العام الجاري قطاعات التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والاستثمارات وغيرها من القطاعات الاخرى.

ووصف وزير التجارة والاستثمار الفيدرالي الأسترالي سايمون بيرمنجهام، الاتفاق المرتقب بين بريطانيا واستراليا بالمفيد جدا لكلا البلدين.

وأعلن بيرمنجهام إن أستراليا تتفاوض إيضا لإبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه يرغب في إبرامها هذا العام.

وفي سياق آخر، أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى 7.1% في شهر مايو الماضي مقارنة بنسبة 6.2% في شهر أبريل الذي سبقه.

وأشار المكتب، إلى أن الاقتصاد الأسترالي خسر أكثر من 227 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي.

وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي، أن هذا هو أعلى معدل للبطالة تم تسجيله في استراليا منذ أكتوبر 2001.