صحفي تركي يكشف: لماذا اختارت الجماعة الإرهابية الليرة التركية "عملة لها"؟

كتب الصحفي التركي محمد تازكان فى جريدة T24 التركية مقالا بعنوان "لماذا اختارت الجماعة الإرهابية الليرة التركية؟"، تساءل فيه عمن أدخل هذه الكميات الضخمة من العملة التركية إلى إدلب، ولماذ اختارت الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا الليرة التركية لتكون العملة الرسمية لها.

وقال تازكان في المقال: من أدخل كمية كبيرة من الأموال التركية لإدلب؟ لقد قرأت خبر في جريدة صباح. وهو خبر يحمل كل سطر فيه خبر مختلف. وعنوانه "الليرة التركية عملة رسمية فى إدلب. ويتم دفع الرواتب واليوميات بالليرة التركية بدلاً من الليرة السورية. من يقوم بدفعها؟.

وتابع: قامت هيئة تحرير الشام بدفع الرواتب الشهرية بالليرة التركية هذا الشهر. هل نفرح؟ فقد قدمت الصحيفة هذا على أنّه قصة نجاح. حيث فقدت الليرة التركية قيمتها مؤخرً وكأنها تقول "أنظروا هناك من يقدر عملتنا" وقد تم نسج الخبر على هذا الأساس. لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

وأضاف: أليست هيئة تحرير الشام هى جماعة إرهابية جهادية؟ ألم تعلنها الأمم المتحدة على أنه "إرهابية"؟. أجل. معلومة بسيطة: هيئة تحرير الشام قد تم إنشاءها مع بدء الحرب الأهلية، وكانت جزءا من داعش تحت إسم جبهة النصرة. وتم تغيير اسمها بعد ذلك بعد مواله القاعدة. واستولوا على إدلب، أو بمعنى آخر قد احتلوها. وأسسوا حكومة خاصة بهم ويوجد لديهم 12-13 ألف عنصر مسلح.

وزاد: أدرجت في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب. وأعلنتها تركيا في أغسطس 2018 فى مرسوم من رئيس الجمهورية أنها "منظمة إرهابية". وبمجرد أن تقراً الخبر سواء أردت أم لا سوف يأتي على عقلك هذه الأسئلة:

1- هل أخرجنا هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية؟.

2- هل نعترف رسميا بالحكومة التى أسستها هيئة تحرير الشام؟.

3- من أين حصلت على هذا القدر من الليرة التركية؟ وفى مقابل ماذا؟.

4- من أدخل هذه الكميات من الليرة التركية لإدلب؟.

5- لماذا شعرت هيئة تحرير الشام بضرورة إستخدام عملتنا؟.

6- هل صرحت لهم أنقرة بعمل الليرة التركية رسميا؟.

7- لماذا خلق استخدام هيئة تحرير الشام لليرة التركية سعادة؟.

70 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا فى سجون تركيا

أعلنت المديرية العامة للسجون في تركيا اكتشاف 70 حالة إصابة بفيروس كورونا في السجون التركية خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا بتركيا.

جاء هذا في تقرير نشرته المديرية للسجون التركية "مؤسسات تنفيذ العقوبات أثناء فترة فيروس كورونا" فيما يتعلق بانتشار الوباء داخل السجون ودور الاحتجاز في تركيا والتدابير المتخذة داخل المؤسسات.

كما ذُكر في التقرير، أنّ من بين الحالات التي تم اكتشافها كان هناك 29 سجينًا تم تحديد إصابتهم بفيروس كورونا، بعد ظهور تحاليل PCR إيجابية ضمن الفحوصات التي أجرتها لهم المديرية قبل دخولهم للسجن.

وجرى الكشف عن 41 حالة إيجابية في موقعين. من إجمالي 70 حالة، وتم عزل 36 حالة، يوجد منهم 34 حالة مازالت قيد العلاج والمراقبة بينما فقد 6 أشخاص حياتهم.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة أورفه التركية

يستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة أورفة التركية، ليتم عزل 8 أحياء، وقريتين، وشقتين و184 مبنى في المدينة فى الفترة من 10 يونيو وحتى 17 يونيو.

وتشهد مدينة أورفه التركية منذ إعادة الحياة لطبيعتها ورفع تدابير فيروس كورونا، والذى بدأ منذ يوم 15 مايو الماضي، زيادة بشكل كبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا للبيانات التي أعلن عنها مجلس المحافظة ففي الفترة بين 10-17 يونيو، جرى عزل 8 أحياء، وقريتين، ومبنيين سكنيين و184 مبنى تابعين لـ10 مناطق في المدينة بعد اكتشاف العديد من الحالات في المدينة.

بينما لا يتم الإعلان عن عدد حالات الإصابة فى المناطق التي تم عزلها فى سروتش، بيراجيك، خلفتى، فيرانشهير، كاراكوبرو، خليلية، أيوبية، حلوان، سيفراك، جيلان بينا.

وزارة الدفاع التركية تعرض مشاهد غير حقيقية لعملية الاعتداء المسماه بـ"مخالب النسر"

ذكرت وحدة تأكيد Ruptly فيما يتعلق بالصور التي شاركتها وزارة الدفاع التركية والعديد من المسؤولين الأتراك بخصوص عملية "مخلب النسر" أنّ الفيديو والصور تم عمل مونتاج وتعديل لهم وأنه تم إلتقاطهم فى أوقات مختلفة، وأن يتم نشرهم فى السياقات المشابهه دائماً.

ودققت وسائل الإعلام الروسية المشاهد التي تعرضها وزارة الدفاع الوطني، لعملية مخالب النسر، وقالت وكالة أخبار Ruptly التي تقع في ألمانيا والتابعة لشبكة روسيا اليوم أنّ الفيديو الذى عرضته وزارة الدفاع الوطني التركية وبلغت مدتة 1:35 دقيقة قد تم التقاط مشاهده في أوقات مختلفة وتجميع الفيديو بعد المونتاج.

وجاء في المشاهد، صور ومشاعد كان وزير صناعة الدفاع إسماعيل دمير كان قد شاركها في 8 مايو الماضي، ومشاهد كانت قد تم مشاركتها لطارات F-16s كانت قد تم التقاطها في سوريا فى فبراير 2020، ومشاهد أخرى قد التقطت في أكتوبر 2019، وإبريل 2018 لعمليات عسكرية مختلفة

القوات التركية تواصل غاراتها على قرى زاكسو

شنت القوات الجوية التركية غارات جوية على منطقة شرانيش في ريف زاكسو.

وبحسب الخبر الذي نشرته ROJnews، قامت طائرات حربية مقاتلة تابعة للقوات المسلحة التركية بشن غارات قوية على منطقة شرانيش في ريف زاكسو بإقليم كردستان العراق. وأفاد الخبر بقصف مناطق المتنزه دون وقوع خسائر في الأرواح، وجرى إلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة.

الجيش العراقي يتحرك للرد على اعتداء القوات المسلحة التركية

بعد شن القوات المسلحة التركية غارات جوية على مناطق شنجل، ومخمور، وقنديل واستمرار الغارات الجوية، أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية توجه عساكر من القوات المسلحة التركية إلى منطقة حفتانين، وقال المتحدث باسم الجيش العراقي عميد ​​يحيى رسول أنهم قد بدأوا العمل على تفعيل نظام الدرع الواقى ضد الهجمات التركية.

وتتواصل الغارات الجوية التي تشنها القوات المسلحة التركية على مناطق في مخيم مخمور وشنجل وقنديل. كما أعلنت وكالة أنباء ROJnews تفجير منطقة برادوست في ريف حلفر مرة أخرى، وقامت الوكالة بنشر مشاهد التفجيرات، ووقعت حرائق بحدائق المواطنين اللذين يعيشون فى تلك المنطقة. كما تعرضت قرى زلغان وسروان وإليكان أيضاً للقصف.

من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم الجيش العراقي، عميد يحيى رسول، في بيان مكتوب حول الضربات الجوية التي شنتها القوات المسلحة التركية، أنّ هناك 18 طائرة مقاتلة تركية قد اخترفت الحدود العراقية وحتى مناطق شرجات، وطالب تركيا بالتخلي عن ذلك وعدم تكرارالموقف مرة أخرى.

أصحاب المعاشات فى تركيا يطالبون برفع المعاشات للحد الأدنى للأجور

طالبت جمعية المتقاعدين وأصحاب المعاشات في تركيا برفع المعاشات الشهرية إلى الحد الأنى للأجور، وحال قبول الطلبات التي جرى تقديمها فسوف ترتفع المعاشات إلى ألفين 324 ليرة تركية.

وكشف تقرير التقييم الذي نشره مركز أبحاث TÜED في تركيا أنّه مع الزيادة التي شهدتها الأسعار بالنسبة لسعر المستهلك، أصبح من الضروري رفع المعاشات الشهرية لأصحاب المعاشات.

وأضاف التقرير أنّ المعاشات لا تتوافق مع حقائق الحياة، حيث ارتفعت نسبة التضخم وغلاء الأسعار، إضافة إلى الزيادة في سعر صرف العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الطاقة الذي أثر على معدلات التضخم، موضحا أن عام مؤشرات عام 2020 سوف تكون صعبة.