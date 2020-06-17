ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 4861

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد الوفيات إلى 4861 حالة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 182727 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 1429 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 182727 حالة.

وذكر الوزير التركي، أن 1261 حالة مصاب تماثلت للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 154640 في حين حاليا يرقد 745 مريضا في وحدات العناية المركزة.