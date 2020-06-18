"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس "الجمعة" ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الجمعة، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، ويكون لطيفًا خلال ساعات الليل والرياح نشطة، ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يبقى الطقس مائل للحرارة نهارًا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأيضًا على جنوب غرب البلاد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فجاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21

- السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26

- شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23

- جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27.