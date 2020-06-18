سول تحذر من ردود أفعال "قوية" تجاه "استفزازات" كوريا الشمالية

حذّر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونج كيونج - دو"، اليوم، من أنّ بلاده "سترد بقوة دون تردد" إذا قامت كوريا الشمالية باستفزازات عسكرية وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن "دو" القول: "جيشنا يتعامل مع الوضع الحالي بجدية تامة وسنحافظ على الاستعداد بينما ندير الوضع بطريقة مستقرة لمنع التصعيد إلى أزمة عسكرية.

وشدد "دو"، خلال مأدبة غداء مع سفراء 22 دولة شاركت في الحرب الكورية على التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953، أنّه "إذا قامت كوريا الشمالية باستفزازات عسكرية فسوف نرد بقوة دون تردد".

ودعا الدفاع الكوري الجنوبي، المجتمع الدولي إلى استمرار دعم بلاده في جهودها من أجل "السلام والازدهار" في شبه الجزيرة.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد تهديد كوريا الشمالية بإحباط جميع المشروعات المشتركة وشن عمل عسكري ضد ما وصفته بالعدو على خلفية ادعاءات بشأن عدم منع سول للمنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات التي تنتقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" عبر الحدود.

وفجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين في بلدة كيسونج الحدودية، وهو رمز للمصالحة تم إنشاؤه بموجب إعلان بانمونجوم بعد قمة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" والزعيم الكوري الشمالي في عام 2018.