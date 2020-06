رحيل المغنية البريطانية فيرا لين عن عمر ناهز الـ 103 أعوام

توفيت المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية، فيرا لين، والتي تعد واحدة من أفضل الفنانين في بريطانيا، عن عمر ناهز الـ 103 أعوام.

وقالت عائلتها في بيان لها، "إن الأسرة تشعر بحزن عميق لإعلان وفاة أحد أفضل الفنانين المحبوبين في بريطانيا".

ولدت فيرا، في 20 مارس 1917، في لندن، وأصدرت عددا كبيرا من الألبومات منها Greatest War Time Hitsو The Wonderful Veraو Collection، وغيرها.

وكان لفيرا لين دورا كبيرا خلال الحرب العالمية الثانية، بعدما غنت مجموعة أغاني مثل سنلتقي مرة أخرى و White Cliffs of Dover، حيث ألهمت القوات البريطانية في الخارج والمدنيين في المنازل خلال فترة الحرب.

وشاركت لين بصوتها في عدد كبير من أغاني الأفلام، كما شاركت كممثلة في 4 أفلام أولها A Fire Has Been Arranged عام 1935، وثانيها We'll Meet Again 1943.

أما ثالث أفلامها Rhythm Serenade عام 1943 أيضا، وآخر فيلم شاركت فيه One Exciting Night عام 1944.