"اقتراحات النواب" توافق على بناء محكمة المراغة الجزئية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على اقتراح النائب همام العادلي بالبدء في تنفيذ أعمال البناء بمحكمة المراغة الجزئية بمحافظة سوهاج، لا سيما بعد الحصول على التراخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة سواء بالهدم أو البناء.

وأشار النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ومقدم الاقتراح، إلى أن محكمة المراغة الجزئية بمحافظة سوهاج قد تمت جميع إجراءات التراخيص الخاصة بهدم العقار، وهي مبنى المحكمة وجاري تنفيذ الهدم.

وأضاف العادلي، أن المحكمة تعمل حاليا من عمارة سكنية مؤجرة ولعدم صلاحية قاعات الجلسات بها تقرر أن تعقد المحكمة جلساتها بمحكمة جهينة الجزئية وهي تبعد أكثر من 15 كيلو متر عن مدينة المراغة.

وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، علي أهمية سرعة اسناد محكمة المراغة الجزئية حفاظا علي القضاه والمتقاضين وتوفيرا للجهد والوقت للأهالي.