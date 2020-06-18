وكيل نقل النواب: السيسي وعد بحمايتنا وأوفى

أكد النائب محمد عبدالله، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أنه كان يثق في رد فعل القيادة المصرية، بعد خطف عدد من المصريين في ليبيا من مرتزقة أردوغان والسراج، والاعتداء عليهم وتعذيبهم، وأن عودتهم دليل واضح للجميع على أن مصر قوية وقادرة لا تترك أولادها في أي مكان ولا تترك حقهم، وقائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدنا بحمايتنا ووفى بوعده.

وتأسف النائب على حال البعض ممن يساندون الأتراك الذين يحاربون العرب على أرض العرب بمرتزقه عرب ويصفق لهم حثالة العرب، وما رأيناه من شماتة في خطف هؤلاء العمال وتعذيبهم لهو دليل خسة ونذالة تعودنا عليها من هؤلاء، سواء في مصر أو هاربين في قطر وتركيا.

وأضاف النائب أنه كان على ثقة أنه سيتم تحريرهم بسلام لأن العملية لا تخلو من أغراض سياسية، حيث حاولت الكتائب المسلحة الإيحاء بأنها تسيطر تماما على الأوضاع ولن يتم اقتلاعها من خلال تعذيب عدد من هؤلاء، لا علاقة لهم بالحرب وحسابات أطرافها، لكن مصر بحكمتها وقيادتها ووعدها للمصريين بحمايتهم تبنت سياسة حكيمة تمثلت في العرف والتقاليد والعلاقات الاجتماعية الوثيقة مع شيوخ القبائل، وكذلك أداة الاستخبارات التي تعرف كل كبيرة وصغيرة على الأراضي الليبية، ونجحت في إعادة أولادنا إلى أرض وطنهم مرفوعي الرأس لأن لديهم قائد حكيم وقوي.