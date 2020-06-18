حساسين: السيسي لا يسمح أبدا بإهانة المصريين داخل مصر أو خارجها

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حالة من الفرحة العارمة لدى جموع المصريين لحظة وصول 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية؛ حيث وصلوا لمنفذ السلوم وكان في انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسؤولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وقال حساسين في بيان له أصدره، اليوم، إن الرئيس السيسي يحرص دائما على رفع اسم وعلم مصر في كل مكان بالعالم ولايسمح أبدا بتعرض أي مواطن مصري لامتهان كرامته داخل مصر أو خارجها، مشيدا بنجاح أجهزة الدولة في أيام قليلة في تنفيذ التكليفات الرئاسية لإنقاذ أبناء مصر بليبيا.

وأكد الدكتور سعيد حساسين أن هذا النجاح لقى ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية متوجها بكل التحية لجميع الأجهزة المصرية على دورها في تحرير هؤلاء المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.