"معلومات الوزراء": توقعات متفائلة للاقتصاد المصري رغم انتشار كورونا

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن هناك توقعات متفائلة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "معلومات الوزراء"، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" صادر عن "المركز" اليوم، أن البنك الدولي قال في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر خلال الشهر الجاري، أنه من المتوقع أن يسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في قدرة مصر على تخفيف الآثار السلبية، وتعزيز آفاق النمو في الفترات القادمة.

وأوضح أن مصر ركزت في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الإنفاق الصحي، والحماية الاجتماعية.

وأشار "البنك الدولي"، في تقريره، حسبما نقل "مركز المعلومات"، إلى أن مصر وجيبوتي هما الدولتان الوحيدتان اللتان لن يسجلا انكماشا هذا العام، وأن معدل النمو المتوقع في الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري 2019/ 2020، هو 3%.

وأردف أن معدل الانخفاض المتوقع في النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط كدول مجلس التعاون الخليجي هو 5%، فيما أن النسبة في مصر هي 0.8% فقط.