كفر الشيخ تستعيد 70فدانا بعد ردمها وتحويلها لمزارع سمكية  

قال الدكتور ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن عددًا من المزارعين بزمام جمعية المنشية الجديدة الزراعية، تمكنوا من ردم المزارع السمكية، وإعاده الأرض إلى حالتها الأولى، وذلك بمعرفتهم، وتحت إشراف رجال الإدارة الزراعية ببلطيم، مشيرًا إلى أن المساحة التى تم تسويتها تبلغ 70 فدانًا تقريبًا.

وأضاف "فوزي"، في بيان له اليوم الخميس، أنه وجه بحصر بمزارع الدواجن والمواشي ومصانع الأعلاف على مستوى المحافظة، بالاشتراك مع مسؤولي الطب البيطري بالمراكز، لمتابعتها، موجهًا بحل المشكلات التي تواجه المزارعين ونقل التوصيات الفنية للنهوض بالإنتاج الزراعي.

وأشار إلى وضع آلية محددة لتوزيع المبيدات والتقاوي من خلال منافذ الجمعيات بالتنسيق مع التعاونيات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة وبشكل يومي على محال الاتجار فى المخصبات الزراعية والمبيدات والأسمدة، لتوعية التجار بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، وضبط أي كميات مخالفة للقانون والتعليمات واتخاذ الإجراءات حيالها.