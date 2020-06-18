هيكل يطالب "العمل الدولية" بحماية العمالة المهاجرة

قال إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن مصر وقعت اتفاقية حماية العمالة المهاجرة، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق شأنها شأن أي قانون.

وأضاف هيكل، لـ "الوطن"، أن الاتفاقية 158، هي إحدى الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة التابعة لمنظمة العمل الدولية، مطالبا المنظمة بتوقيع العقوبات اللازمة على من ينتهكوا حقوق العمالة المهاجرة.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إلى أن المنظمة يفترض أنها تعاقب الدول التي تنتهك حقوق العمال بعدم تطبيق معاهداتها واتفاقياتها، متابعا: "اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين من شأنها مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".