اتحاد العمال: "عمال المقاهي" غير منتظمة ولم يحصلوا على تراخيص

أكد ممدوح محمدي الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، أن تأثير جائحة كورونا على العالم أجمع، وليس على مصر فقط.

وقال محمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن فئات كثيرة من العمال، تأثرت خاصة العاملين في مجال السياحة والبائعين، والعمالة غير المنتظمة، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصرف منح للعمالة المؤقتة التي تأثرت بالجائحة.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، إلى أن الدولة حافظت على العاملين في القطاع السياحي، مؤكدًا أن المشكلة في العاملين في المقاهي والمطاعم، لأنها عمالة غير منتظمة، وليس لديها تراخيص مزاولة مهنة، متوقعًا أن تسمح الدولة للمطاعم والمقاهي بالعمل قريبًا.