تعرف على إجراءات الحصول على قرض الـ 3 مليارات جنيه للقطاع السياحي

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي بمبلغ 3 مليارات جنيه، جاءت استجابة لطلبات الاتحاد للحكومة وللبنك المركزي في ظل تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتداعيات الناتجة عنه، والتي أدت إلى توقف قطاع السياحة بشكل كامل وعدم قدرته على سداد التزاماته من الرواتب وأعمال الصيانة.

وأضاف "الوصيف"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة التي يقدمها البنك المركزي، تستهدف سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي، منوها إلى أن البنك المركزي، حدد سعر الفائدة على القرض بـ 5% ومدة السداد عامين متضمنة فترة سماح عام على أن تنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي 3 مليارات جنيه، وسيتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، ويتم تخصيص نسبة الـ15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وأكد "الوصيف" على أن المبادرة تسري على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية، ومنها فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين اتحاد الغرف السياحية واتحاد بنوك مصر فيما يتعلق بما يلي:-

1- تحديد المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.

2 - تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

3 - تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.

4 - الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.

5 - قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

6 - الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

7 - السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

8 - في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنك واحد فقط.

9 - مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.

10 - يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.

11 - يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.