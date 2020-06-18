"كبائن مزودة بكاميرات حرارية".. أحدث إنتاجات الهيئة العربية للتصنيع

قال المهندس محسن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع فكر في إنتاج كبائن للتعقيم، حيث وجدنا أن هناك طريقتين لتصنيع تلك الكبائن في العالم؛ الأولى بطريق الرزاز برشاشات ووجدنا أن لها سلبيات.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة قناة extra news، أن الهيئة صنعت كبائن بنظام "الضباب الجاف"، لافتا إلى أن سائل التعقيم مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وألا تزيد مدة التعقيم لعدم حدوث تأثير بالسلب على الجلد أو الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت في إنتاج طرازات من الكبائن مثل كبائن تعقيم عادية أو هناك كبائن مزودة بقياس درجة حرارته قبل دخوله بها، وهناك كبائن ذكية مزودة بأحدث التكنولوجية وكاميرات حرارية لقياس درجات الحرارة وإذا سجلت ارتفاعا في درجات الحرارة تعطي إشارة لكاميرا أخرى لتصوير وجه الشخص.