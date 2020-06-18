النمسا تستأنف حركة السفر بشكل كامل مع إسبانيا اعتبارا من بعد غد

أعلنت النمسا اليوم، استعادة حرية السفر بشكل كامل مع إسبانيا اعتبارا من بعد غد السبت، وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، في تصريحات اليوم، إنّه تم إنهاء صلاحية قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من 20 يونيو الجاري.

وفي سياق آخر، بحث وزير خارجية النمسا في فيينا، اليوم، مع نظيره الألماني هيكو ماس ترتيبات رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأوضح الوزير النمساوي، أنّه جرى تبادل لوجهات النظر النمساوية والألمانية حول النقاط الساخنة للسياسة الخارجية والأمنية الحالية للاتحاد الأوروبي.

وزراء خارجية الدول الناطقة بالألمانية يشددون على استمرار التعاون لمواجهة كورونا

والتقى وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، اليوم، مع نظرائه في الدول الناطقة بالألمانية بدعوة من سويسرا.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان، اليوم، أنّ شالينبرج زار سويسرا لتبادل وجهات النظر مع ممثلي الدول المجاورة الناطقة بالألمانية حول التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وأشارت الوزراة النمساوية، إلى أنّ وزراء خارجية ألمانيا هيكو ماس وسويسرا إجنازيو كاسيس وليختنشتاين كاترين إيجنبرجر إضافة إلى النمسا أشادوا بالتعاون الممتاز والواقعي بين البلدان الأربعة خلال أزمة كورونا المستجد.

ونقلت الوزارة عن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس قوله "إنّ الأزمة أظهرت مدى أهمية الحدود المفتوحة ليس فقط للاقتصاد ولكن أيضًا للبشر".

وأشارت الوزارة، إلى تأكيد وزير الخارجية النمساوي أنّ التعاون في حركة الأشخاص والبضائع على الحدود تم بشكل جيد للغاية خلال أزمة كورونا، مؤكدا أهمية إجراء المزيد من فتح الحدود وتعزيز الاقتصاد باعتبار ذلك من التحديات الكبيرة القادمة.

وأوضح الوزراة النمساوية، أنّ وزراء خارجية النمسا وسويسرا وألمانيا وليختنشتاين اتفقوا على ضرورة توخي الحذر في جميع خطوات التيسير خلال الأسابيع القليلة القادمة وأنّه لا ينبغي تجاهل خطر حدوث الموجة الثانية من الوباء.