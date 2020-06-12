النمسا: تسجيل حالة وفاة و34 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات في النمسا، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة و34 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16970، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان، أن حالات الشفاء سجلت حتى الآن 15985، مضيفة أن عدد الوفيات حتى الآن 675 حالة وفاة وأنه أجري حتى الآن 516581 ألف فحص مخبري لكشف كورونا المستجد.

وقررت النمسا اعتبارا من الأسبوع المقبل، التخفيف من تدابير ارتداء الكمامات وحصرها في الضروريات إضافة إلى عودة عمل المطاعم والمقاهي حتى الساعة الواحدة صباحا بدلا من الساعة الـ11 مساء كما هو معمول به حاليا فضلا عن فتح الحدود بشكل كامل مع جميع دول الاتحاد الأوروبي بلا قيود عدا إسبانيا والبرتغال والسويد وبريطانيا.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 41481 حالة بعد تسجيل 202 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنها أحصت 1541 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الاصابات إلى 292950 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم، أكثر 6.434 ملايين كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت تراجعها عن قرار إعادة فتح جميع المدارس مع بداية الأسبوع المقبل لعدم استعداد معظمها لاستقبال جميع الطلاب وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وكانت المدارس البريطانية، أغلقت أبوابها في مارس الماضي وطبقت نظام التعليم عن بعد ضمن خطة الاغلاق العام لمنع انتشار كورونا المستجد.