سفير الصين يشيد بكلمة الرئيس السيسي في قمة التضامن ضد كورونا

أشاد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الصينية – الأفريقية الاستثنائية للتضامن ضد وباء فيروس كورونا، والتي عقدت أمس بمشاركة رؤساء الصين والدول الأفريقية، إذ أكد أهمية توافر الإرادة السياسية لتعزيز التعاون الصيني – الأفريقي ومواصلة التعاون الفاعل لمواجهة تداعيات وباء كوفيد -19.

وأضاف السفير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بث مباشر على فيس بوك، أنّ الرئيس السيسي أشاد بالنموذج الصيني في احتواء فيروس كورونا وأنّه طالب بالاستفادة من الدروس المستفادة من التجربة بهدف النجاح في الحد من مخاطر الوباء والعمل علي دعم الدول الأفريقية الأكثر تضررا وإعطاء الأولوية للقطاع الطبي وتوفير التمويل لشراء المستلزمات الطبية والوقائية في هذه الدول.

وأوضح أنّ الرئيس السيسي أكد التزام مصر ببذل الجهود من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد، والحد من التداعيات السلبية له على الاقتصاديات والشعوب الأفريقية.

وزاد السفير أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج أكد في كلمته الافتتاحية أنّ بلاده تهتم بتعزيز الوحدة بين الجانبين الصيني والأفريقي وترسيخ الصداقة والثقة بينهما، وأنّ الجانب الصيني يواصل بذل ما في وسعه من تقديم الدعم للاستجابة الأفريقية ضد الوباء وتسريع الوتيرة لتنفيذ الإجراءات التي اتخذت خلال الجمعية الصحية العالمية فضلا عن تقديم المساعدات المادية للدول الأفريقية وارسال الفرق الطبية إليها ومساعدتها في شراء المستلزمات الطبية في الصين.

وتابع السفير قائلا إنّ الرئيس الصيني قرر تشييد مقر المركز الأفريقي لمكافحة الأوبئة في غضون هذا العام، وسيعمل مع الجانب الأفريقي على تنفيذ مبادرة الرعاية الصحية في إطار منتدي التعاون الصنيي – الأفريقي والإسراع في بناء المستشفي الصداقة الصينية – الأفريقية وتعزيز التعاون بين المستشفيات الصينية والأفريقية فضلا عن التعاون علي اقامة مجتمع الصيني – الأفريقي يوفر الصحة للجميع.

وأكد أنّ بكين ستعفي الدول الأفريقية من سداد القروض دون فوائد المستحقة لنهاية العام الحالي للدول الأفريقية الأكثر تضررا والتي تعاني من الضغوط المالية الشديدة، كما قررت الصين العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذه الدول من خلال مواصلة تمديد فترة تعليق الديون وتشجيع المؤسسات المالية الصينية على التجاوب مع مبادرة مجموعة العشرين لتعليق المدفوعات خدمة الديون للدول الأشد فقرا.

وقال ليتشيانج إنّ الصين قررت توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للدول الأفريقية بأسعار معقولة، بعد انتهاء من التجارب السريرية، مؤكدا أنّ منتدي التعاون الصيني – الأفريقي سوف يبذل ما في وسعه لتعزيز علاقات الصداقة الوطيدة بين الصين والدول الأفريقية لتحقيق الرخاء والتنمية في هذه الدول.

وأضاف أنّ بكين ستستضيف اليوم مؤتمر رفيع المستوى لدول مبادرة الحزام والطريق الساعة الثامنة مساء بتوقيت بكين، بمشاركة 25 من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين ومسؤولين من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بينهم وزير الخارجية سامح شكري، على خلفية تفشي وباء كوفيد 19 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون بين دول الحزام والطريق من أجل الحفاظ علي النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للشعوب المبادرة.

وعلي جانب أخر، أشاد السفير الصيني بالقاهرة بالزيارات التفقدية للرئيس السيسي لكثير من المشروعات والتأكد من تبني الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس ونحن نقدر كافة الجهود المبذولة التي يقوم بها الرئيس والحكومة المصرية والشعب المصري في هذا الاطار موضحا أن منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة والمجتمع الدولي أشادوا بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من التداعيات السلبية للفيروس علي الاقتصاد المصري.

وأضاف أنّ مصر تلعب دورا مهما في جميع المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إذ شارك الرئيس السيسي في 3 قمم أفريقية مصغرة فضلا عن قمة دول عدم الانحياز.

ولفت إلى أنّ الصين قدمت 3 دفعات من المساعدات الطبية لمصر وكذلك المساعدات الأخرىي التي قدمتها المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الصينية، فضلا عن الاجتماعات الافتراضية التي عقدت بين الخبراء الصينين والمصريين والوثائق الطبية المتحدثة عن الفيروس أول بأول.

وأكد اهتمام الصين بالحفاظ على استمرار سير العمل بشكل منتظم في المشروعات المختلفة التي تقام في مصر بالتوازي مع تبني الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنّ قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين في الربع الأول من هذا العام بلغت 3.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة 35 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، في حين أنّ جملة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 7 مليارات دولار.

وأفاد بأنّ الاتحاد العام للغرف التجارية المصري وقع مع معرض الاستيراد والتصدير الصيني (كانتون) لتعزيز الشراكة بين الجانبين، مؤكدا أنّ هذا المعرض وفر فرصة كبيرة لرجال الاعمال من البلدين للتواصل من أجل البحث عن الفرص المتاحة للتعاون التجاري المشترك.

وقال إنّ هناك 85 مشروعا في منطقة تيدا للتعاون الصيني – المصري الاقتصادي في عين السخنة والتي استثمرت بأكثر من مليار دولار ووفر 4 ألف فرصة عمل للمصريين.

وذكر أنّ السفارة الصينية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة تنظمان حفلا مشتركا عبر البث المباشر بعد غد يشارك فيه الفنانون المصريون والصينيون للاحتفال بذكري 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.