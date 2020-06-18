"يا صبر أيوب".. مقابر كفر أيوب تحتضن "كمال عتمان" ونجله شهيد الشرطة

بعد 5 سنوات من استشهاد نجله الضابط شريف، توفي أمس، اللواء كمال عتمان، المدير الفني السابق لفريقي الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، واللاعب السابق بنادي السكة الحديد في ستينيات القرن الماضي، ونجم المنتخب العسكري السابق، بعد صراع مع مرض السرطان.

وبناءً على وصيته دُفن بجوار نجله الشهيد المقدم شريف، رئيس مباحث إدفو الأسبق، والذي استشهد خلال عمله فى محافظة أسوان، عام 2015م.

ورحل "عتمان" عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75عامًا، ليلحق بنجله الشهيد، تاركين أسرة مكونة من زوجته ونجلته "ريهام"، فضلًا عن أحفاده نجلي "شريف"، وهما الطفلين زين وجنا.

ودرّب الكابتن عتمان، أندية طلائع الجيش والانتاج الحربي والمنصورة والشمس والسكة الحديد، ويعود له الفضل في صعود فريق طلائع الجيش للدوري الممتاز.

وأخفى "عتمان" نبأ مرضه عن المقربين له، حرصا منه على مشاعرهم، سائلا ربه اللحاق بنجله الشهيد شريف، الذي استشهد قبل 5 سنوات، حتى دُفن بجواره في مقابر الأسرة بقرية كفر أيوب، التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، لتنطبق عليه مقولة "صبر أيوب"، حيث صبر على المرض واستشهاد الإبن، حتى توفاه الله صابرًا محتسبًا.

أما نجله الشهيد شريف، فقد تخرج من كلية الشرطة عام 2005م، ثم عمل معاون مباحث قسم شرطة أول السلام، ثم نُقل معاونًا لمباحث قسم شرطة المرج، وأبلى هناك بلاءً حسنًا، وساهم فى الإيقاع بعدد من تجار المخدرات والأسلحة، ونتيجة لتميزه فى أداء عمله، جرى تصعيده وتعيينه رئيسًا لمباحث مركز شرطة إدفو بأسوان، وأثناء مشاركته فى حملة أمنية مكبرة لضبط خارجين عن القانون، استشهد بصحبة مجندين، مساء يوم 26 فبراير 2015م، وكتب قبل استشهاده قصيدة بعنوان "أنا الشهيد اللي مماتش"، وكأنه يخلد ذكراه.

وقال العقيد هشام عتمان، نجل شقيق اللواء الراحل كمال عتمان، إن رحيل عمه مثل صدمة لمحبيه وأقاربه ولكل من تتلمذ على يده في مختلف مجالات عمله طيلة أكثر من 50 عامًا، موجهًا الشكر لقيادات وضباط القوات المسلحة الذين قدموا التعازي في وفاة عمه، والوزير سيد مشعل رفيق الراحل و صديق عمره، والكابتن أحمد شوبير والكابتن وليد سليمان، ورئاسة اتحاد الكرة، ولكل محبي الفقيد.