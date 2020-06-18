التحريات: ضبط ١٢ فيديو مع المتهمة بتمثيل أفلام إباحية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط "سيدة" متورطة في تصوير أفلام إباحية، وبثها على مواقع إلكترونية وممارسة الرذيلة مقابل الحصول على 3000 آلاف جنيه في الساعة، في منطقة العمرانية، إلى أن المتهمة، عثر بحوزتها على "لاب توب" يحتوي على صور جنسية، و12 مقطع فيديو تظهر فيها المتهمة وهي تمارس الجنس مع زوجها وآخرين، وتم تحريز المضبوطات قبل بثها على قناة إباحية، قام أحد المتهمين بإنشائها لبث تلك المقاطع عليها.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهمة عثر معها على مواد مخدرة، وتم تحريز هاتفها المحمول، وعرضها على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت القوات قد تمكنت من ضبط زوج المتهمة، وشاب آخر، عقب تدوال مقطع جنسي له هو وزوجته.

فيما كشفت التحريات والتحقيقات آنه تم ضبط شاب آخر مع المتهمة، وتبين بالاشتراك وآخرين وإنشائه قناة على المواقع الإلكترونية لبث مقاطع فيديو مخلة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع مباحث الآداب تمكنت من تحديد المتهمين الذين ظهروا فى الفيديو، وتم استئذان النيابة العامة لضبطهم، وألقي القبض عليهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.