بولتون: ترامب غير مؤهل لرئاسة أمريكا

قال جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنّ ترامب "غير مؤهل" لمنصب الرئاسة.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون المتوقع صدوره، والذي يحوي معلومات عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد بولتون أنّ سلوك ترامب كان دائمًا حول مساعدة نفسه على حساب الدولة أو الأهداف الإستراتيجية، بحسب صحيفة "جارديان".

وتابع: "رئاسة ترامب ليست قائمة على الفلسفة أو الاستراتيجية الكبرى أو السياسة، بل قائمة على مصلحة ترامب".

وقال بولتون إنّ الاجتماع الأسبوعي الذي يرأسه ترامب، إما في قاعة روزفلت، أو في المكتب البيضاوي، كان أشبه بعراك على الطعام في المدارس، عوضا عن أن يكون نقاشا حذرا لصنع قرار، دون الحصول على رأي الجهات المختصة لحل المشكلة أو معرفة ما هي الخيارات.

وتطرق جون بولتون إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، التي يقودها جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، قائلا إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يفهم لماذا يقود كوشنر عملية السلام في الشرق الأوسط"، موضحا أنّه وقبل الانضمام إلى إدارة ترامب، كان له حوار مع نتنياهو الذي تساءل عن دور كوشنر في تطوير خطة "صفقة القرن".