700 مدير على 360 طائرة.. "الواسطة" تحكم تعيينات الخطوط الجوية التركية

يواصل حزب العدالة والتنمية اقتسام تورتة الخطوط الجوية التركية بين أقاربه، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من مشكلة البطالة، ويأتي ذلك بعد واقعة أثارت التساؤلات والسخرية حول تعيين المصارع السابق حمزة يارلي قايا، مستشارًا عامًا لرئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبحسب ما ذكرته جريدة، "جمهورييت" التركية، طال فساد حزب العدالة والتنمية، الخطوط الجوية التركية، كما طال كل شبر وقطاع في تركيا، حيث عينت الخطوط الجوية التركية، أوممات شان أوجاك شقيق رئيس ولاية إسطنبول التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بايرام شان أوجاك، مديرًا، وفايز أكبن، ابن عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، محمد علي أكبن، في منصب إدارة خدمة الركاب.

وأشار عضو حزب الخير، على كادك، إلى أنّ هناك نحو 700 مدير يعملون في شركة الخطوط الجوية التركية، التي تضم 360 طائرة فقط، أي نحو مديرين على كل طائرة، وذلك في الوقت التي تعاني فيه من خسائر فادحة أسفرت عن تسريح العديد من الموظفين.

وتابع كادك قائلًا: "بينما الخطوط الجوية التركية على حافة الغرق، يعينون كل يوم مديرًا جديدًا، وكأنّهم بحاجة إلى مدراء! لقد أصبحت الخطوط الجوية التركية مثل مصنع الإنتاج".

وفي تسلسل لحلقة الفساد التي تشهدها الخطوط الجوية التركية، عُلم أنّ الخطوط الجوية التركية تقدم الخدمات الطبية من شركة مملوكة لأحد أقارب رئيس المجلس الإداري، إلكر إيجي، وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة "يني تشاج" نقلًا عن موقع "Airport Haber".