150 عالقا بالجزائر في طريقهم للقاهرة

أقلعت ظهر اليوم من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران لنقل 150 شخصا من الجزائر إلى القاهرة.

وتأتي الرحلة تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية سامح شكري بإجلاء المصريين العالقين بالخارج بسبب أزمة فيروس الكورونا.

وحرص المستشار هشام عزت القنصل المصري بالجزائر، على التواجد بالمطار لتسهيل أي عقبات وتقديم كل الرعاية الممكنة لأبناء الجالية المصرية المغادرين.

وتقل هذه الرحلة مصريين عالقين في الجزائر منذ بداية أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى مواطنين جزائريين من حاملي الإقامات بمصر سواء من جزائريات متزوجات من مصريين أو جزائريين عاملين بمصر.

ومن المقرر أن يوقع العائدون إقرارا بمطار القاهرة بخضوعهم للعزل المنزلي لمدة 14 يوما كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن هذه هي ثاني رحلة لإجلاء المصريين من الجزائر، حيث نظمت شركة "إير كايرو" الخاصة رحلة في شهر أبريل الماضي، أقلت 68 مصريا.