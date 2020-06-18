نجل أردوغان وصهره ومسؤول سابق يشكون كاتبا معتقلا بدعوى إهانتهم

قال المحامي جلال أولجن، إن بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، ورئيس البرلمان السابق إسماعيل كهرمان، تقدموا بشكوى ضد الكاتب الصحفي المعتقل مراد أغرل، بتهمة إهانتهم في كتابه "سارامال".

وأعلن المحامي جلال أولجان خلال قناة "خلق تي في"، في مداخلة له مع الصحفية عائشة نور أرسلان، أنه تم فتح تحقيق جديد مع الصحفي المعتقل مراد أغرل، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأعلنت جريدة "تي 24" التركية أنه تم بدء التحقيق مع الصحفي بسبب تقديم وزير المالية بيرات البيرق، وبلال أردوغان، ورئيس البرلمان التركي سابقًا إسماعيل كهرمان، شكوى ضده بتهمة إهانته لهم في صفحات مختلفة في كتابه "سارمال"، ولم تُعلن أي بيانات عن التحقيق حتى الآن.