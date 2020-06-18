البنوك العامة في تركيا تخسر أكثر من 4 مليارات ليرة خلال 5 أشهر

قال الدكتور الاقتصادي أوغوز دمير، إنّ خسائر البنوك العامة زادت بسرعه كبيرة مؤخرا، إذ تجاوزت 4 مليارات ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة.

وأوضح دمير الخسائر التاريخية غير المسبوقة على النحو التالي: "كانت هناك خسارة إجمالية قدرها 1.1 مليار ليرة تركية في الميزانية لعام 2014 بأكمله، وقفز هذا المبلغ إلى 4.8 مليار ليرة تركية في عام 2015، واستمرت في الزيادة التي بلغت ذروتها 8 مليارات ليرة تركية في العام الماضي.

وتابع: عندما ننظر لأرقام الميزانية التي جرى الإعلان عنها في بداية هذا الأسبوع، نرى أن خسائر الرسوم تجاوزت بالفعل 4 مليارات ليرة تركية في الأشهر الخمسة الأولى، ويبدو أنّ معظم الخسائر في هذا الجزء جاءت من بنك خلق وبنك زراعت.