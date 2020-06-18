عثر بداخله على 250 ألف كمامة.. ضبط مصنع غير مرخص بكفر الشيخ  

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس المباحث، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات بمركز بلطيم ، وعثر بداخله على كمية كبيرة من الكمامات ومسلتزمات التصنيع والتعبئة.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بكفرالشيخ، تفيد بإنتاج مصنع بالمنطقة الصناعية بمركز بلطيم للكمامات الطبية دون الحصول على ترخيص من وزارتي الصناعة والصحة.

وعلى الفور توجه رجال مباحث التموين إلى موقع البلاغ، عقب التأكد من المعلومات، وجرى ضبط صاحب المصنع، "مصطفى.ع.ج"، 55 عاماً، وعثر بداخله على 250 ألف كمامة وكمية كبيرة من مستلزمات التصنيع والتعبئة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة. وأمر اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، بإحالة الواقعة إلى النيابة.