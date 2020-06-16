ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ومواد مطهرة مجهولة المصدر بكفر الشيخ  

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ومواد مطهرة مجهولة المصدر، وذلك في إطار حملات مكثفة لضبط المصانع المنتجة للمستلزمات غير المطابقة للمواصفات، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأيضا لمنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت حملات الاجهزة المعنية بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي، برئاسة الدكتور تامر حجازي، والرقابة التموينية، برئاسة محمد عبدالقوي، عن ضبط مصنع غير مرخص بأبراج الربيع لصناعة الكمامات، يحتوي على 1550 كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية، وتعبئتها داخل عبوات بأسماء تجارية وهمية، لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 50 زجاجة كحول إيثيلى 70%، و150 بخاخه معتمه كحول ايثيلى 70%، و1000 عبوه هاند جيل كحول بدون فواتير و مجهولة المصدر بمكتب مستلزمات طبية بحى قباء.تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، علي مواصلة شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع ومواد التطهير والتعقيم بالمحافظة، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.