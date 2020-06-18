تداول الليرة التركية في إدلب السورية

بدأ المواطنون في محافظة إدلب شمالي سوريا، تداول الليرة التركية بدلا عن العملة المحلية، التي انخفضت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توجه أصحاب الأعمال والمحال التجارية للتعامل بالليرة التركية، بعد تواصل الانخفاض الكبير في الليرة السورية مقابل الدولار، لمتوسط 3 آلاف ليرة مقارنة بـ900 مطلع العام الحالي.

وباتت الأفران ومحطات الوقود والبقالات والصيدليات، وكثير من القطاعات الأخرى تتعامل بالليرة التركية.

ووفقًا للمعلومات الواردة، استُخدمت الليرة التركية في مناطق إدلب هذا الأسبوع، ودفعت جماعات مسلحة رواتب أفرادها بالليرة التركية.