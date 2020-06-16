انفجار عبوة ناسفة علي طريق الدورية التركية الروسية في إدلب

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكو، عن انفجار عبوة ناسفة على طريق الدورية الروسية التركية في إدلب، ولحقت بحافلة الجنود المدرعة الروسية أضرارا طفيفة، فيما لم يصب العسكريون.

وقال المتحدث الروسي، اليوم الثلاثاء: "حاول مسلحون الهجوم على الدورية المشتركة على الطريق السريع بين مدينتي أريحا وأروم الجوز من أجل تعطيل مراقبة الوضع على طول الطريق السريع "إم-4"، ونتيجة لتفجير المسلحين لعبوة ناسفة في طريق الدورية، لحقت بحافلة الجنود المدرعة الروسية أضرار طفيفة، فيما لم يصب العسكريون"​​​.