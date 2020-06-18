السيسي يستعرض الإنشاءات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الحكومي، والذي يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة الاهتمام بعنصر التشغيل والصيانة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وذلك بإنشاء آلية توفر الشق الفني والمالي، لضمان استدامة وكفاءة استخدام المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية.

ووجه الرئيس بتعظيم البعد البيئي في تصميمات ومخططات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلًا عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة.