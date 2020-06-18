الغرامة عقوبة المسؤول السابق إذا استخدم سيارة غير مرخصة 

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، سائقا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير إدارة السيارات بالهيئة، بخصم أجر 15 يومًا من راتبيهما، كما عاقبت كلًا من مدير عام الشؤون الزراعية بالهيئة سابقًا ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي سابقًا بغرامة تعادل 15 يومًا من أجرهما، لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، واستخدام وقيادة سيارة غير مرخصة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قاد سيارتين بدون أوامر تشغيل، وبرغم انتهاء رخصتيهما، ونسبت للمحالة الثانية سمحت للأول بقيادة السيارة دون صدور تكليف رسمى له رغم انتهاء رخصة السيارة.

كما نسبت للمحال الثالث والرابع أيضًا استخدام السيارة برغم أنها غير مرخصة، واستخدام سيارتين دون تحرير أوامر تشغيل والسماح للسائق بقيادتها دون تكليف رسمي.

ورأت المحكمة، أنه كان يجب علي المُحال الثالث بصفته مدير عام سابق بالهيئة أن يمتنع عن استعمال السيارة لانتهاء رخصتها، واعتبار ذلك يشكل خروجًا صريحًا على أحكام قانون المرور ويعد مخالفة جنائية تستوجب الحساب والمعاقبة عليها، كما أنه كان يجب عليه الامتناع لعدم صدور خطوط سير لهما حرصا منه على المال العام وعدم إهداره وضبط منظومة استهلاك البنزين، لا سيما أنه يشغل وظيفة قيادية تفرض عليه الحرص الشديد.