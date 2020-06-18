نقل مقلب المخلفات الصلبة بعيدا عن الكتلة السكنية بديروط

قال مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه جرى نقل مقلب مخلفات صلبة بعيدًا عن الكتلة السكنية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز، إلغاء المقلب الوسيط للمخلفات البلدية والصلبة الموجود على ترعة الدلجاوي القبلي بقرية بانوب، والذي يقع على بعد 5 كيلو مترات تقريبًا من مدينة ديروط، ونقله إلى قرية دشلوط بالطريق الصحراوي الغربي للجبل، أي بالقرب من المقلب العمومي بحوالي 10 كيلو مترات، ويبعد عن مدينة ديروط بحوالي 30 كيلو مترًا، وعن المحطة الوسيطة الموجودة في الجبل الغربي لدشلوط بحوالي 5 كيلو مترات.