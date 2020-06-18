ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 2.16 مليون

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم، بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس، لتصل إلى 2.16 مليون إصابة.

وكانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 385142 حالة، بزيادة نسبتها 1.0 بالمئة عن يوم أمس.

وشهدت ولاية أيداهو زيادة بنسبة 9.4 بالمئة في عدد الحالات أمس، ليصل عدد المصابين فيها إلى 3632 حالة.

بينما سجلت إلينوي أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 87 حالة وفاة.